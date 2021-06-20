В Азербайджане кредитование стройсектора выросло наполовину

На начало мая 2021 года кредитование строительного сектора в Азербайджане выросло на 50,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Центробанка (ЦБА), кредитование сферы строительства достигло 688,8 миллиона манатов.

На долю долгосрочных кредитов в стройсекторе пришлись 311,1 миллиона манатов (45,2 процента). В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 187,5 миллиона манатов, а в иностранной валюте - на 123,6 миллиона в манатном эквиваленте.

Краткосрочные кредиты в строительном секторе составили 128,4 миллиона манатов, или 18,6 процента от общего кредитования этой сферы. Из них на кредиты в нацвалюте пришлись 73,5 миллиона манатов, а в иностранной валюте - 55 миллионов в манатном эквиваленте.

Кредиты в основном выделялись частным учреждениям. При этом кредиты в национальной валюте составили 37,9 процента (261 миллион манатов) от общей суммы кредитования строительного сектора, в иностранной валюте - 25,9 процента (178,6 миллиона в манатном эквиваленте).

Удельный вес кредитования данной сферы в кредитовании реального сектора составил 4,6 процента, что на 1,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Отметим, что в целом кредитование реального сектора экономики Азербайджана на начало мая 2021 года составило 14,99 миллиарда манатов, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 159,3 миллиона манатов, или на 1,1 процента.