Азербайджан приветствует стратегию и перспективы дальнейшего развития ТРАСЕКА

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана приветствует активное взаимодействие ведомств в реализации инициатив по дальнейшему развитию коридора ТРАСЕКА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в ходе встречи с генеральным секретарем ПС МПК ТРАСЕКА Асетом Асавбаевым.

Стороны в рамках реализации приоритетных планов развития коридора ТРАСЕКА, предусмотренных Стратегией до 2026 года и Планом действий на 2018-2021 годы, обсудили текущее состояние сотрудничества в рамках ТРАСЕКА, приоритетные проекты и ключевые инициативы по повышению конкурентоспособности транспортного коридора, вопросы транспорта и логистики, а также перспективы дальнейшего развития.

Генеральный секретарь ТРАСЕКА кратко проинформировал о поэтапных шагах по реализации Соглашения по единому транзитному разрешению (ЕТР), Концепции развития контейнерных перевозок до 2030 года, цифровизации, сотрудничеству с ЕС и другим вопросам.

В свою очередь, министр Набиев выразил готовность к сотрудничеству по вопросам цифровизации коридора, развития мультимодальных перевозок, эффективности контейнерных перевозок, привлечения дополнительных грузопотоков, унификации тарифов, морского судоходства и другим инициативам.

В ходе дискуссии также был затронут вопрос тарифов за судозаход в морские порты и перевозки в Каспийском море.

Одним из основных пунктов обсуждений в повестке стало углубление интеграции между железнодорожными и морскими администрациями на примере международных альянсов, что позволит оперативно управлять перевозочным процессом, отвечая современным потребностям рынка контейнерных перевозок.

Отметим, что встреча состоялась 21 июня 2021 года, и в ней также участвовал национальный секретарь Межправительственной комиссии ТРАСЕКА по Азербайджану Руфат Байрамов.