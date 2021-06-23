Американский эксперт объяснила рост цен на нефть

Западные нефтегазовые компании сталкиваются с все большим давлением в связи с принятием мер по борьбе с изменением климата, что приводит к повышению цен на нефть, и Азербайджан может извлечь из этого большую пользу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исследователь Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетики Атлантического совета Бренда Шаффер.

"Цена на нефть марки Brent уже поднялась до 75 долларов за баррель. Я думаю, что даже если эти цены упадут, через некоторое время мы станем свидетелями их повышения. Ситуация на рынке показывает, что спрос на нефть велик и это открывает большие возможности для стран за пределами Европы и США", - отметила она.

По словам Шаффер, многие крупные компании продают свое оборудование, чтобы показать, что они придают большое значение защите окружающей среды и снижают объемы производства.

"А для некоторых стран это открывает хорошие возможности. Конечно же, рано или поздно, может быть, через 40-50 лет наступит новая технологическая эра, когда не будет потребности в нефти и газе. Но до этого времени спрос на нефть и газ будет высок. Энергетическая трансформация происходит не из-за технологических, а политических изменений", - сказала она.