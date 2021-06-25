До сегодняшнего дня с месторождений АЧГ и «Шахдениз» добыто более 565 млн. тонн нефти

С блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, до 1 июня 2021 года добыто более 565 млн. тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Минэнерго сообщили, что до сегодняшнего дня с АЧГ добыто 533 млн. тонн сырой нефти, с "Шахдениз" - около 32 млн. тонн конденсата.

"С момента ввода в эксплуатацию с месторождений АЧГ и "Шахдениз" до 1 июня 2021 года транспортировано 564,7 млн. тонн нефти (вместе с конденсатом)", - отмечается в сообщении.