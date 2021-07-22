https://news.day.az/economy/1363818.html Азербайджан и Корея расширяют сотрудничество
Азербайджан и Корея расширяют сотрудничество
Корейская компания Farmconnect и Научно-исследовательский институт овощеводства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения технология Smart Farming.
Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Республике Корея.
"При помощи искусственного интеллекта компания Farmconnect будет делиться с азербайджанским институтом технологиями анализа данных и повышения урожайности", - говорится в сообщении.
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