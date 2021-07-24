Кабмин изменил правила пассажироперевозок воздушным транспортом в Азербайджан

Кабинет министров внес изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как сообщает Day.Az, согласно действующим Правилам, авиаперевозчики, выполняющие рейсы в Азербайджан, принимают иностранцев и лиц без гражданства на следующих условиях:

- Пассажирам старше 18 лет требуется только паспорт COVID-19 (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или иммунитет к COVID-19) и документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданный в течение 72 часов до вылета;

- Пассажирам в возрасте от 1 до 18 лет требуется документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданный в течение 72 часов до вылета;

Пассажиры-граждане Азербайджана принимаются на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

Согласно поправке, все авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан, будут принимать пассажиров на следующих условиях:

Иностранцы и лица без гражданства:

- Пассажирам старше 18 лет требуется только паспорт COVID-19 (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или иммунитет к COVID-19) и документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданный в течение 72 часов до вылета;

- пассажиры, близкие родственники которых являются гражданами Азербайджана (один из родителей, сестра, брат, муж, жена, ребенок, дедушка, бабушка и внук-внучка), а также члены семей таких пассажиров (муж, жена, родители, дети) должны предоставить документы, подтверждающие степень родства и документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданный в течение 72 часов до вылета;

- Пассажирам в возрасте от 1 до 18 лет требуется документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и выданный в течение 72 часов до вылета;

Граждане Азербайджана, а также владельцы дипломатических паспортов, главы дипломатических представительств и консульств зарубежных стран в Азербайджанской Республике, сотрудники и члены их семей, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на работу в Азербайджане, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербаджане, и члены их семей (жена (муж), приемные родители и дети до 18 лет и дети-инвалиды старше 18 лет), а также пассажиры, которым разрешен въезд в страну Оперативным штабом при Кабинете Министров должны предоставить соответствующие подтверждающие документы и документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданный в течение 72 часов до вылета

- Для детей до 1 года документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, не требуется.