https://news.day.az/economy/1365684.html В Израиле открылся офис Торгового представительства Азербайджана
В Израиле открылся офис Торгового представительства Азербайджана
В Тель-Авиве состоялась церемония открытия офиса торгового представительства Азербайджана в Израиле.
Об этом говорится в публикации, размещенной на странице посольства Израиля в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Сегодня важный день в истории азербайджано-израильских связей", - говорится в публикации.
В церемонии открытия приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр туризма Израиля Йоэль Развовзов.
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