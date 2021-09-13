ГТК Азербайджана о таможенных сборах

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в понедельник распространил информацию в связи с сообщениями в ряде СМИ о взимании дорожных налогов и других таможенных пошлин с транспортных средств, проезжающих через страну.

Как передает Day.Az, в информации ГТК говорится, что согласно статье 210 Налогового кодекса Азербайджана, автотранспортные средства иностранных государств, подлежащие обложению дорожным налогом при въезде и выезде с территории страны, являются объектом налогообложения дорожного налога.

Согласно настоящему кодексу, транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за выдачу

разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана.

В настоящее время таможенные органы обеспечивают выполнение положений законодательства в этом направлении на всей территории страны.