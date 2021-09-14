Азербайджанцы стали чаще покупать недвижимость в Турции - Цифры
Граждане Азербайджана в январе - августе 2021 года приобрели в Турции 858 объектов недвижимости, что на 158 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости, передает Day.Az.
В августе граждане Азербайджана приобрели в Турции 138 объектов недвижимости, что на 16 меньше, чем в августе 2020 года.
В августе в Турции были проданы 141 400 объектов недвижимости, что на 17 процентов меньше по сравнению с августом 2020 года.
В указанном месяце иностранцы приобрели в Турции 5 866 объектов недвижимости, что на 50,7 процента больше по сравнению с августом 2020 года.
Отметим, что в прошлом году граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 279 объектов недвижимости.
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