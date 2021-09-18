Россия поможет Азербайджану строить "умные города" в Карабахе

Российские строительные компании смогут применить свои решения на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал в интервью Trend руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане Нури Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время РЭЦ ожидает от азербайджанской стороны перечень инвестпроектов, которые могут быть профинансированы.

"В ноябре 2021 года мы планируем провести в Баку бизнес-миссию Smart City для российских компаний. В ней примут участие до 30 компаний", - сказал Гулиев.

Глава представительства отметил, что к участию в бизнес-миссии в основном будут привлечены компании по строительству и эксплуатации железных дорог, строительные фирмы, а также крупные автопроизводители. При этом основной упор будет сделан на представителей компаний сферы информационных технологий.

"Основной целью организации этого мероприятия является привлечение в Азербайджан новых технологий и инноваций, связанных со строительством "умных городов" (Smart City). Отмечу, мы применим российские решения в сфере строительства новых современных городов на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал Гулиев.