Весь Карабах станет зоной «зеленой энергии»

Весь Карабахский регион, в том числе и город Шуша, станет зоной "зеленой энергии".

Об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, работы по строительству, восстановлению и реконструкции в Шуше продолжаются на протяжении около 10 месяцев.

В первую очередь началась реализация проектов по восстановлению городской инфраструктуры, отметил Керимов.

Спецпредставитель Президента отметил, что в числе инфраструктурных проектов особое значение имеют те, что связаны с электроснабжением города.

"Уже полностью функционирует подстанция напряжением 110/35/10 киловольт. Согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджана началось строительство системы теплоснабжения города Шуша. До конца этого года будут построены семь котельных, большая часть которых будет работать на электричестве. Весь Карабахский регион, в том числе и город Шуша, станет зоной "зеленой энергии", и мы максимально постараемся использовать устойчивую энергетику", - сказал Керимов.

Он также сообщил, что принимаются меры по водоснабжению города Шуша.

"Совместно с ОАО "Азерсу" мы начали восстанавливать большую часть линий, проложенных в город от источников воды. Эти линии не ремонтировались с 1970-1980 годов. Армянские агрессоры за 30 лет вывели их из строя", - сказал Керимов.