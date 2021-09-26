Консорциум TAP о ходе исследований возможности транспортировки водорода

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP), по которому азербайджанский газ поставляется в Европу, объявит предварительные результаты исследований по транспортировке водорода к концу 2021 года, сообщил Trend глава отдела внешних связей TAP Вугар Вейсалов, передает Day.Az.

"Мы находимся в процессе оценки степени, в которой TAP может технически приспособиться к транспортировке смеси природного газа и водорода. В настоящее время консорциум TAP изучает требования к конструкции нового оборудования для транспортировки водорода. На данный момент ведется начальное исследование, и предварительные результаты ожидаются к концу года", - сказал он.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском "Южного газового коридора" (ЮГК). По TAP, который является европейской частью ЮГК, ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию. На сегодня поставки газа по TAP достигли пяти миллиардов кубометров. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что TAP в ближайшие два года выйдет на полную мощность прокачки в 10 миллиардов кубометров в год.