Японская корпорация планирует увеличить инвестиции в свое производство в Азербайджане

Японская компания TET International Development планирует увеличить инвестиции в свое производство в Азербайджане почти в четыре раза.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend президент TET International Development Таро Савада.

По его словам, в настоящее время компания занимается выращиванием табака в Азербайджане и вкладывает инвестиции в эту сферу.

"Перед нами поставлена цель до 2024 года значительно увеличить производство табака в Азербайджане. С 2017 года и до сегодняшнего дня мы инвестировали в эту сферу свыше 12 миллионов долларов, а до 2024 года планируем довести этот показатель до 40 миллионов долларов", - сказал Савада.

После достижения этой цели до 2024 года планируется расширить деятельность компании и приступить к выращиванию овощей и фруктов, сказал президент TET International Development.

"Мы планируем выращивать огурцы и томаты, а также строительство специализированных предприятий по упаковке продукции для ее дальнейшего экспорта за рубеж", - сказал Савада.