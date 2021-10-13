Самая продаваемая марка автомобилей в Азербайджане с начала года

В январе-августе 2021 года на авторынке Азербайджана было реализовано 2,671 тыс. автомобилей.

Об этом сообщили Trend в консалтинговом агентстве focus2move, передает Day.Az.

По данным источника, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на семь процентов, а по сравнению с январем-августом 2019 года - на 59,5 процента.

Отметим, что в августе 2021 года на азербайджанском рынке было реализовано 363 автомобиля, что меньше на 35 машин, или 10 процентов по сравнению с августом 2020 года.

По данным агентства, больше всего было реализовано автомобилей марки Lada - 1,234 тыс. машин. Этот показатель занимает 46,2 процента от общего числа проданных автомобилей.

"Автомобили марки Khazar сократили продажи на 14 процентов, а автомобили марки Nissan - на 58,8 процента", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в июле 2021 года по сравнению с июлем прошлого года продажи автомобилей выросли на 36,9 процента, или на 131 автомобиль по сравнению с июлем 2020 года и составили 356 проданных автомобилей.

Напомним, что в первом квартале в Азербайджане было реализовано 882 автомобиля, что на 43,6 процента, или 384 автомобиля меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале продажи автомобилей в Азербайджане по сравнению со вторым кварталом 2020 года выросли на 65,6 процента, или 702 машины и достигли 1,070 тыс. единиц проданных авто.