Изменение цен на газ и электричество в Азербайджане не скажется на малообеспеченных семьях

Тарифный (ценовой) совет Азербайджана в субботу внес изменения в постановление "О регулировании внутригосударственных тарифов на электроэнергию".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии с поправками изменена существующая дифференциация тарифов для населения (до 300 и более 300 кВт/ч).

Тарифы для населения установлены в размере восьми гяпиков за 1 кВт/ч при потреблении до 200 кВт/ч, девяти гяпиков за 1 кВт/ч при потреблении от 200 до 300 кВт/ч (включая 300 кВт/ч) и 13 гяпиков за 1 кВт/ч при потреблении более 300 кВт/ч.

В настоящее время тарифы на электроэнергию для населения составляют 7 гяпиков за 1 кВт/ч при потреблении до 300 кВт/ч в месяц и 11 гяпиков - при потреблении свыше 300 кВт/ч в месяц.

Как изменение цены на электроэнергию отразится на малообеспеченных семьях?

Новое изменение сохраняет льготную тарифную политику для малообеспеченных семей. Таким образом, если ежемесячное потребление одного человека составляет 50 кВт/ч, а в среднестатистической семье 4 человека, то это составляет 200 кВт/ч в месяц. То есть для этой семьи электричество подорожает на один гяпик.

Если семья из 4 человек платила за 200 кВт/ч 14 манатов, то по новому тарифу будет платить 16 манатов.

Согласно статистическим данным, 63% населения в месяц потребляют до 200 кВт/ч электричества. Это, в свою очередь, говорит, что изменение цен не коснется малообеспеченных семей.

Также цена газа за часть годового потребления до 1 200 кубометров увеличена с 10 до 12 гяпиков за кубометр.

Как скажется изменение цены на газ на малообеспеченных семьях?

В настоящее время себестоимость добычи и доставки до потребителя 1 000 кубометров природного газа составляет 174 маната, цены на природный газ в Азербайджане ниже, чем в большинстве странах региона и во всех европейских странах. Потребляющие в течение года до 1 200 кубометров составляет 51 процент населения.

С учетом того, что ежемесячный расход газа в потребительской корзине на душу населения установлен в размере 21 кубометра, а среднестатистическая семья состоит из четырех человек, показатель потребления составит около 1 000 кубометров газа в год.

Если в течение года семья платила за газ 100 манатов, то по новому тарифу будет платить 120 манатов.