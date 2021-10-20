Осенняя кампания банка АВВ для малых предпринимателей (R)

Надежный партнер предпринимателей АВВ объявил о запуске специальной кампании в поддержку их деятельности. Благодаря новой кампании малые предприниматели смогут получить микрокредиты от АВВ на срок до 48 месяцев под процентную ставку от 16% годовых. Для оформления кредита до 15.000 манатов залог не требуется. Максимальная сумма кредита составляет 20.000 манатов. Кампания действительна до 30 ноября. Каждый малый предприниматель может воспользоваться новой услугой, для этого достаточно обратиться в любой филиал АВВ.

Директор Департамента малого и среднего бизнеса банка Нуру Халилов подчеркнул то, что АВВ на постоянной основе развивает продукты, приносящие пользу: "АВВ - универсальный банк, отвечающий всем пожеланиям предпринимателей в финансовых услугах наиболее доступным и качественным образом. Можно спокойно развивать свой бизнес дальше, пользуясь нашими услугами. Мы призываем воспользоваться этими возможностями, обратившись в наши филиалы".

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.