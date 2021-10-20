Агентство по развитию МСБ представлено специальным стендом на выставке Rebuild Karabakh в Баку - ФОТО
Сегодня в бакинском Экспоцентре начала работу 1-я Азербайджанская международная выставка "Rebuild Karabakh - Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).
Агентство представлено на выставке специальным стендом.
Здесь размещена информация по обращениям бизнесменов, заинтересованных в инвестировании и реализации бизнес-проектов на освобожденных территориях Азербайджана.
Отметим, что до настоящего времени в Агентство поступило свыше 800 обращений от предпринимателей, желающих создать бизнес на освобожденных территориях, 236 из которых представлены зарубежными инвесторами из 30 стран.
Здесь также созданы условия для встреч местных и иностранных бизнесменов, которые заинтересованы в сотрудничестве.
На стенде представлена информация о тепличном хозяйстве и предприятии по производству сувениров (реализуется при совместной поддержке Агентства, TÜİB и TİKA).
Отметим, что на выставке Rebuild Karabakh, которая проводится впервые, участвуют около 280 местных и иностранных компаний почти из 20 стран.
Выставка будет работать до 22 октября.
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