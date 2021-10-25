В ближайшем будущем Карабахский регион станет инвестиционным центром Азербайджана

Казалось бы, захваченные Арменией территории, разоренные после двух карабахских войн и возвращенные Азербайджану, должны были стать "мертвой зоной" для бизнеса, тем более, иностранного. Но получилось с точностью до наоборот - инвесторы из России, Турции и многих других стран ринулись осваивать карабахскую "пустошь", причем, участвовать они готовы в самых разных проектах - от энергетики и промышленного производства до сельского хозяйства и развития коммуникаций.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного российского издания "Росбалт".

Автор статьи Ирина Джорбенадзе отмечает, что решающую роль для уже действующих и потенциальных инвесторов сыграло то, что власти Азербайджана сами, причем сразу после возвращения стране потерянных территорий, стали их восстанавливать, предварительно проведя большую работу по разминированию. Кроме того, они посулили местному и иностранному бизнесу различные льготы в случае их участия в восстановлении Карабаха. При этом территория Карабаха весьма перспективна в контексте развития транспортных коммуникаций, логистики, "зеленой энергетики" и ряда других отраслей.

"Баку сам подал инвесторам хороший пример и доказал, что в короткий срок даже на столь разоренных и выжженных землях сделать можно немало. В частности, на территории Джебраильского района создается промышленный парк "Экономическая зона долины Араза". В нем будут созданы предприятия различного профиля. Режимом экономической зоны охватят весь Карабах.

В этом же районе открыт ряд новых инфраструктурных объектов. В Физули за 8 месяцев Азербайджан построил международный аэропорт, а всего планируется строительство четырех таких объектов. Один из них - Зангиланский аэропорт со взлетно-посадочной полосой протяженностью 3000 метров, сдадут в эксплуатацию в будущем году. Он сможет принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые грузовые самолеты.

Плюс к этому в Шуше восстановлено несколько культурно-исторических объектов, построен отель, возводятся конференц-центр и новый жилой комплекс. А турецкие специалисты активно прокладывают в Карабахе дороги", - говорится в статье "Росбалт"а.

Автор статьи напоминает, что на восстановление региона сейчас осваивается 2 млрд манатов, и эта сумма будет последовательно расти. Как заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, до конца года все освобожденные территории будут обеспечены электроэнергией. Он также сообщил о завершении работ по восстановлению трех из четырех гидроэлектростанций в Лачине, Кяльбаджаре и Суговушане.

"Баку объявил освобожденные территории зоной "зеленой энергетики" с потенциалом генерации 7200 МВт за счет энергии солнца и 2000 МВт - энергии ветра. Кроме того, Карабах богат водными ресурсами. И одной из сфер бизнес-интереса российского бизнеса в Карабахе является именно энергетика. Соответствующий вопрос обсудили на днях в Москве глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов. Речь, кроме прочего, шла об объединении энергосистем России, Азербайджана и Ирана (проект энергомоста "Север - Юг").

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, принявший участие в проходящей в Баку международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха", заявил, что российские компании заинтересованы в работе на возвращенных территориях, и что недавно в Азербайджане побывала большая бизнес-миссия. А следующая приедет в Баку уже в ноябре", - сообщает издание.

"Росбалт" далее пишет, что российские компании представят свои возможности в строительстве так называемых "умных" городов и поселков, в восстановлении транспортных коммуникаций, энергоснабжения, интернет-технологий и т. д. Как сообщает торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, от российских компаний поступило несколько десятков предложений по восстановлению Карабаха, и большинство из них заинтересовали азербайджанскую сторону.

Наиболее перспективными отраслями для российских компаний являются строительные технологии, промышленное и гражданское строительство; энергетику и все, что касается обеспечения бесперебойного высококачественного энергоснабжения; технологии, связанные с водоснабжением и канализацией.

Торговый представитель также сообщил, что одна из компаний Санкт-Петербурга в будущем году планирует приступить к реализации инвестиционного проекта строительства завода теплоизоляционных материалов. А предприниматели из Дагестана вместе с азербайджанскими партнерами будут работать над социально-экономическими проектами.

"Словом, в Карабахе открылись новые ниши для поощряемой в Азербайджане внутренней и внешней инвестиционной активности в различных отраслях, поскольку власти страны ориентированы на наращивание не только нефтегазового, но и прочего экспорта. А промышленные парки, свободные экономические зоны - выигрышные площадки для достижения этой цели.

Широкие возможности в Карабахе открываются и в сфере сельского хозяйства, которая уже в этом году обещает серьезный прирост азербайджанской экономике. Почва там плодородная, край богат и водными ресурсами. А поскольку промышленные парки и сельскохозяйственные угодья не разбросаны вдали друг от друга, легче будет, без затрат на сложную логистику, наладить работу перерабатывающей промышленности. Это учел иностранный бизнес, в частности, российский, белорусский и израильский, заявивший о своей готовности построить на освобожденных землях агрогородки и сельские коммуны по аналогии с израильскими кибуцами.

Словом, похоже на то, что в ближайшем будущем Карабахский регион станет инвестиционным центром Азербайджана. И речь идет не только об экономических выгодах, но и об имидже властей страны, которые уже показали пример того, как депрессивная территория может в короткий срок превратиться в цветущий край.