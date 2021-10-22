Воды Карабаха возвращаются в родные берега - НАШ ОБЗОР
Вода - это жизнь. Эта простая истина известна всем и не требует доказательств. Кто владеет источниками воды - владеет всем.
Наличие богатых водных ресурсов способствует социально-экономическому развитию, в первую очередь, подъему аграрной сферы. Как следствие, повышается благосостояние населения сельских районов, идет укрупнение населенных пунктов и так далее. Учитывая, что две трети территории Азербайджанской Республики составляют земли, пригодные для сельского хозяйства, вопрос формирования достаточных запасов воды и бережного отношения к ее источникам сегодня приобретает особую значимость.
В Азербайджане имеется почти 8,5 тысячb рек, из которых крупных - 24, и 450 озер. Это немало, но, по оценкам специалистов, в результате климатических изменений водные ресурсы Азербайджана из года в год сокращаются. Этот процесс идет на планете повсеместно, и каждая страна сама ищет выход из ситуации. А для нашей страны ситуация осложняется еще и тем, что более 70 процентов ее водных запасов формируются за ее пределами. В период армянской оккупации мы сполна ощутили на себе, что такое водный шантаж. По территории Карабахского региона протекает 14 рек, здесь имеется 9 водохранилищ. 20-25 процентов общих водных ресурсов Азербайджана приходятся на эти земли. И тридцать лет мы были лишены или ограничены в возможности использовать воды рек и водохранилищ, построенных на азербайджанские деньги еще в советские времена. Это создавало большие проблемы для маловодных районов страны, таких, как Бардинский, Евлахский, Геранбойский и других.
Сегодня земли освобождены. В результате победоносной войны Азербайджан получил полный доступ к водам рек Араз, Баргюшад, Тертер, Хякяри, Охчу, Лев, Забух, Тутгун, Турагай, Басит, Гаргар, Гуру, Хачын и Конделен. Здесь расположены такие водохранилища, как Худаферинское, Сарсангское, Гыз галасы, Хачынчай, Ашагы Конделен, Суговушан, Конделенчай-1, Конделенчай-2 и Агдамкенд.
Самое крупное из них - Худаферинское водохранилище, рассчитанное на 1,612 миллиарда кубометров. В скором времени в этот резервуар будет подана вода. И это открывает большие перспективы для развития аграрной сферы и водной безопасности населения Карабахского региона. Данный пограничный водоем используется также Ираном, и этот факт активно использовался армянской стороной, пытавшейся предотвратить возвращение водохранилища Азербайджану. В дни, когда развернулись бои за Джебраил, армянские чиновники предвещали Ирану экологическую катастрофу, которая ждет его в результате якобы планирующегося азербайджанцами разрушения водоема. Но азербайджанская сторона, конечно же, не собиралась разрушать его, наоборот, на воды Худаферинского и других водохранилищ освобожденных территорий у Азербайджана большие планы.
После восстановления освобожденных районов, возрождения здесь сельского хозяйства и промышленности, возвращения сюда населения региону потребуются значительные объемы воды. Масштабные строительно-восстановительные работы на водохранилищах, расположенных на освобожденных территориях, уже начались и будут завершены к концу следующего года. В 2022 году в Азербайджане в целом планируется построить 10 новых и отремонтировать более 20 действующих водохранилищ. Воды нужно много, потому что в Азербайджане имеется более 40 агропарков общей площадью 200 тысяч гектаров, более 60 тысяч гектаров из которых являются новыми орошаемыми территориями.
Хотя Минэкологии и прогнозирует снижение водных ресурсов страны в связи с климатическими изменениями, ОАО "Азерсу" настроено оптимистично. Как заявили в ведомстве журналистам в начале лета, в республике достаточно запасов воды. В текущем году их объемы увеличились по сравнению с предыдущим годом. И по причине возвращения Азербайджаном контроля над водоемами Карабахского региона, и потому, что 2020 год был более засушливым. В Джейранбатанском, Ханбуланчайском, Шамкирском и Мингячевирском водохранилищах достаточно запасов воды. Ее, подчеркнули в "Азерсу", достаточно и во всех наших подземных источниках, в том числе в огузских водозаборных скважинах, питающих водопровод Огуз-Габала.
Конечно же, большие надежды на новые источники водных запасов, вернувшиеся к законным владельцам после 44-дневной войны. Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы действительно богаты гидроресурсами.
Параллельно ремонтно-восстановительным работам уже началась эксплуатация данных водных резервуаров. Так, из Суговушанского водохранилища (Тертерский район) получено 183 миллиона кубометров воды, позволившие оросить 36 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Тертерском и Евлахском районах. Примерно 5 миллионов кубометров получены из водохранилища Ашагы Кендялян в Физулинском районе, около 4 миллионов - из Хачынчайского водохранилища в Агдамском районе.
Уже подана вода в освобожденную Шушу. После освобождения города в рамках неотложных мер, принятых ОАО "Азерсу", 25 ноября 2020 года была обеспечена подача в город питьевой воды из источника Кичик Кирс, а 20 декабря из источника Зарыслы. Планируется строительство для нужд города двух водохранилищ.
3 октября, в день освобождения поселка Суговушан, Президент Ильхам Алиев побывал на Суговушанском водохранилище и говорил о конкретных планах, связанных с рациональным использованием водных ресурсов Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.
Суговушанское и расположенное по соседству Сарсангское водохранилища были построены в 1976 году для обеспечения водой районов, расположенных за пределами административных границ бывшей НКАО - Тертерского, Бардинского, Агдамского, Геранбойского и других. В период оккупации армянская сторона всячески перекрывала водоток, и вот, наконец, в 2021 году впервые за 30 лет вода Суговушана была подана в Тертерский и другие районы, началось орошение 30 тысяч гектаров неорошаемых или же малоорошаемых сельскохозяйственных угодий. Пребывание водохранилища под армянской оккупацией создавало серьезные трудности в орошении 24481 гектара в Тертерском, 14380 гектаров - в Агдеринском, 6938 гектаров - в Геранбойском, 5612 гектаров - в Евлахском, 12620 гектаров - в Бардинском, 29886 гектаров в Агдамском и 2000 гектаров - в Агджабединском районах, в целом на 96217 гектарах земель. Наряду с этим, ввиду того, из водохранилища не сбрасывалась вода, здесь возникали серьезные экологические проблемы. После освобождения Суговушана вода, поступающая из рек Тертерчай и Турагачай, начала направляться в основной магистральный канал.
Отметим, что эксплуатация и очистка Суговушанского водохранилища, имеющего вместимость 5,86 миллиона кубометров, началась практически сразу после освобождения поселка. Подача воды в вышеуказанные районы, в водоснабжении которых на протяжении долгих лет были проблемы, создала условия для обеспечения устойчивости посевов в будущем, устранения дефицита воды, обеспечения высокой урожайности в сельском хозяйстве и восстановления экологического баланса. Ожидается, что посредством Суговушанского водохранилища будут орошаться 96 тысяч гектаров земли.
Еще одним из перешедших под наш контроль водохранилищ является расположенное в Агдамском районе Хачынчайское. Этот искусственный водоем по вместимости в пять раз превосходит Суговушанское водохранилище. Его объем - 25 миллионов кубометров. Главной проблемой в оценке состояния и эксплуатации этого водного резервуара было высокая плотность минирования прилегающих к нему территорий. Сейчас проблема решена.
В день освобождения Физули, 17 октября, Президент Азербайджана побывал на водохранилище Ашагы Кенделенчай в Физулинском районе. В период армянской оккупации это водохранилище, построенное в 1980 году, пришло в аварийное состояние, и сегодня проводится оценка его состояния. До оккупации Физулинского района воды Кенделенчайского водохранилища орошали 24 тысячи гектаров земли.
В заключение отметим, что в вопросе контроля над водными ресурсами, в том числе ресурсами освобожденных территорий, Азербайджан будет применять современные технологии. 13 февраля этого года Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Положения об информационной системе "Электронное водное хозяйство".
Лейла Таривердиева
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