Азербайджан и Корея обсудили потенциал компаний в проектах в Карабахе

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев обсудил с председателем комитета северного экономического сотрудничества при президенте Кореи Чжон Су Паком потенциал корейских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в ведомстве, на встрече, прошедшей в Баку, стороны обменялись мнениями о постоянно развивающемся экономическом сотрудничестве между странами, передает Day.Az.

Кроме того, было обсуждено ИКТ, кибербезопасность и транспортный сектор.

"Цифровая трансформация является приоритетом для Азербайджана, поэтому для нашей страны важно ознакомиться с передовым опытом Кореи в этой области", - говорится в сообщении министерства.