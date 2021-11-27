В Шуше состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета АВВ. Собрание прошло в конференц-зале отеля "Карабах", где темой обсуждения стали реализация и достигнутые результаты текущей стратегии банка, а также стратегические цели банка на 2022-2025 годы.

Председатель Наблюдательного Совета АВВ Шахмар Мовсумов отметил: "После освобождения оккупированных территорий начался новый этап в развитии Азербайджана. Поэтому обсуждение новой стратегии АВВ в городе Шуша имеет особое значение".

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