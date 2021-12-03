Принят проект госбюджета на 2022 г.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана после обсуждений на голосование был вынесен и принят в третьем чтении проект государственного бюджета страны на 2022 год, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в будущем году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4 процента. Расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 миллиарда манатов, что на 4,7 процента больше, чем в текущем году.