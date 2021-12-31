В мире за последний год резко выросли цены на зерно и продукты питания

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) от 8 декабря 2021 года и базе данных "TradingEconomics Platform", в мире выросли цены на основные продукты питания и потребительские товары, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мировые цены на зерно в ноябре выросли на 3,1% по сравнению с октябрем и на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Резкий рост спроса на фоне дефицита предложения привел к резкому росту цен на пшеницу на мировом рынке и к самой высокой цене на пшеницу на мировом рынке с мая 2011 года.

Эксперты говорят, что причины роста цен на зерно и пшеницу разные. Одним из основных факторов является засуха, вызванная глобальным потеплением в последние годы. Засуха привела к резкому снижению производства зерна. Дефицит зерна на мировых рынках привел к росту цен на продукты, предлагаемые производителями зерна, и уменьшению экспорта зерна на мировые рынки.

Министерство сельского хозяйства США считает неблагоприятным для сельхозпроизводителей засуху, которая наблюдается в последние годы. Министерство сельского хозяйства США, в свою очередь, ожидает, что лесные пожары в Австралии нанесут ущерб пшеничным полям, и что экспорт пшеницы упадет на 17 процентов в 2022 году, как и в этом году.

Рост цен на мировом рынке не заканчивается на зерне и пшенице. Цены на молочные продукты на мировых рынках в ноябре выросли на 3,4 процента по сравнению с октябрем и на 19,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на растительное масло на мировых рынках выросли до рекордного уровня в октябре, но несколько снизились (0,2 процента) в ноябре. Несмотря на то, что цены на мясные продукты на мировом рынке в ноябре снизились на 0,9% по сравнению с октябрем, этот показатель на 17,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сказал Trend, экономист-эксперт, депутат парламента Азербайджана Вугар Байрамов, есть три важные фундаментальные причины роста на мировом рынке зерна, продуктов питания и потребительских товаров.

"Снизилось предложение на зерно, продукты питания и потребительские товары на мировом рынке. Спад производства, в частности, приводит к снижению экспорта на мировой рынок, и в результате в 2021 году страны-экспортеры зерна, продуктов питания и потребительских товаров вывозят на мировой рынок меньше, чем в предыдущем году. Другой причиной стали расходы, возникшие в результате пандемии. В 2020 году, когда применялись особые строгие карантинные меры, ограничение деятельности большого количества компаний или бездействие некоторых из них создавало для них дополнительные расходы. Потому что во всех случаях компании, производящие эти товары, несут определенные затраты", - сказал он.

Байрамов также отметил, что из-за пандемии дорожают логистические и транспортные услуги.

"Это, конечно, привело к удорожанию продукции на рынке. В частности, мы наблюдали рост транспортных расходов на продукцию на рынке, что стало одной из основных причин, влияющих на стоимость", - добавил эксперт.

Отметим, что в целом, по мнению экспертов, 2022 год запомнится миру как постпандемический период, и рост цен неизбежен на фоне растущего спроса и снижения производства зерна, продуктов питания и других продуктов первой необходимости.