Азербайджан поддержал решение ОПЕК+

Азербайджан поддержал решение, принятое на сегодняшнем 24-м заседании министров стран ОПЕК+ в связи с сохранением плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, передает Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики страны.

Как сообщили в ведомстве, новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на 7 тыс. баррелей до 668 тыс. баррелей в феврале 2022 года, а обязательство по сокращению предусматривается на уровне 50 тыс. баррелей.