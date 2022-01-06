Air Astana отменила рейс из Алматы в Баку

Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила рейс по маршруту Алматы - Баку - Алматы, запланированный на шестое января, сказали в четверг Day.Az в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"На сегодняшний день авиакомпания отменила только один рейс. Об отмене рейсов на другие даты информация уточняется", - сказали в аэропорту.

Отметим, что самолет рейса Алматы-Баку должен был приземлиться в столице Азербайджана в 13:05 (GMT+4), а в 14:05 (GMT +4) вылететь в обратном направлении.