Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон” - успешное начало политики "зеленой энергии"

13 января с участием Президента Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане. Ее строительство является важным шагом к переходу на "зеленую энергию" и в направлении надежного обеспечения энергетической безопасности страны.

Комментируя данное событие, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов сказал Trend, что оно знаменует собой успешное начало политики "зеленой энергии" в Азербайджане.

По его словам, это очень важное экономическое событие, которое можно расценивать и как очередной успех энергетической дипломатии, проводимой Азербайджаном в связи с диверсификацией энергетической политики в регионе. Депутат добавил, что одной из основных целей политики энергетической безопасности, проводимой под руководством главы азербайджанского государства, является усиление использования возобновляемых источников энергии.

Он отметил, что благодаря функционированию этой станции будут обеспечены электроэнергией 300 тысяч домов.

"В то же время будут сэкономлены 220 миллионов кубометров газа, что позволит предотвратить выброс в атмосферу 400 тысяч тонн углекислого газа. В результате позиция нашей страны как государства, обладающего мощными энергетическими ресурсами, еще больше укрепится, а также будет внесен вклад в обеспечение экологического баланса благодаря сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Азербайджан станет одной из стран-лидеров, осуществляющих стратегию "зеленой энергии", - сказал Гусейнов.

Депутат Азер Бадамов сказал Trend, что борьба с климатическими изменениями является важнейшим вопросом, беспокоящим мировую общественность.

"Сокращение объема вредных выбросов в атмосферу и переход на "зеленую энергию" - приоритеты мировой повестки. Страны мира строят определенные планы по сокращению доли атомных электростанций, замене угольных и газовых электростанций на источники "зеленой энергии". Президент Ильхам Алиев объявил освобожденные от оккупации территории страны зоной "зеленой энергии". Азербайджан, отвечая глобальным вызовам, предпринимает важные шаги по увеличению доли "зеленой энергии" в энергосекторе", - сказал депутат.

Он отметил, что ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Азербайджана.

"Реализация этого проекта, наряду с привлечением 300 миллионов долларов иностранных инвестиций в экономику Азербайджана, позволит сэкономить 220 миллионов кубометров природного газа и предотвратит выброс 400 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Электроэнергия, вырабатываемая ветряной электростанцией "Хызы-Абшерон", обеспечит электроснабжение 300 тысяч домов", - сказал он.

Бадамов добавил, что на освобожденных от оккупации территориях возможно производство 10 тысяч мегаватт возобновляемой электроэнергии. Также ведутся работы, связанные с развитием ветроэнергетики на море. Все это будет способствовать дальнейшему укреплению позиции Азербайджана в регионе как крупнейшего экспортера электроэнергии и динамичному развитию экономики страны.