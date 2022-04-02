Азербайджан - важный энергетический партнёр Италии

Азербайджан - важный энергетический партнер Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на конференции "Азербайджан - Италия: путь к многоплановому стратегическому партнерству" в Университете АDА.

По его словам, газовое сотрудничество стало очень важной частью отношений между Азербайджаном и Италией.

Министр добавил, что благодаря созданию итальяно-азербайджанского университета отношения между странами выйдут на новый уровень.

"Сегодняшняя церемония - очередное подтверждение крепких связей между Азербайджаном и Италией", - сказал Луиджи Ди Майо.

Он также добавил, что важно усиливать академическое партнерство между двумя странами.

В церемонии закладки фундамента здания итальяно-азербайджанского университета приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, что сегодня в Баку состоялось первое заседание Стратегического диалога Азербайджан - Италия, а также был подписан протокол о первом Стратегическом диалоге между странами.