https://news.day.az/economy/1462605.html У Азербайджана и Израиля большой потенциал сотрудничества в аграрной сфере - посол
У Азербайджана и Израиля большой потенциал сотрудничества в аграрной сфере - посол
У Азербайджана и Израиля большой потенциал сотрудничества в аграрной сфере, и мы намерены реализовать этот потенциал.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика.
Дипломат особо отметил эффективную встречу, которая состоялась сегодня между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром сельского хозяйства Израиля Одедом Форером.
"Мы можем вместе обеспечить продовольственную безопасность наших народов", - говорится в публикации.
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