Азербайджан может стать одним из главных стран-транзитёров в новых геополитических условиях

На данный момент мир вступает в период, когда, возможно, придется перенастраивать логистические цепочки и традиционные схемы международных транспортных потоков. Страны Южного Кавказа, в частности, Азербайджан, могут стать одними из главных стран-транзитёров в новых геополитических условиях.

Об этом сказал Day.Az эксперт Фонда национальной безопасности и Финансового университета, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, всегда есть возможность пытаться встроиться в новую логистику, но на сколько будет успешна эта встройка, зависит от обстоятельств.

"Сложность в том, что есть такое понятие как интермодальные и мультимодальные перевозки, имеется в виду, когда груз нужно перегружать с одного типа транспорта на другой. Например: груз шел по железной дороге в контейнере и его надо перегрузить на паром. Паром должен пройти морское пространство, потом груз снова должен быть перегружен на железную дорогу или на автодорогу. Чем больше оказывается перегрузок, тем дороже оказывается перевозка. Это одна из причин, почему существуют морские контейнерные перевозки на большие расстояния. Условно говоря, из Китая в Европу перевозки оказываются проще. Может быть, это оказывается и дольше, но по деньгам и техническим параметрам такие перевозки оказываются проще, чем несколько раз перегружать по железной дороге", - сказал он.

При этом, продолжил наш собеседник, однако новые времена диктуют новые условия игры.

"В определённых ситуациях даже интермодальные и мультимодальные перевозки не могут быть интересными, если оператор этих перевозок готов работать с дополнительными рисками. Все зависит от договоренностей. Например, в условиях конфронтации России и Запада, неизвестно насколько готовы те или иные страны брать на себя риски взаимодействовать с российскими компаниями.

"Если риски будут учтены, то я думаю, что многие поставки наладятся через Турцию, страны Средней Азии, и Южного Кавказа, такие варианты не исключены. Иран также готов предоставить свои морские порты на Каспийском море для международных поставок грузов", - сообщил эксперт.

Что касается обновленного железнодорожного сервиса, который соединяет Китай и Европу, по мнению Митраховича, он пока что не выглядит сильно рентабельным, но нужно подождать некоторое время пока пойдут данные по его работе.

"Азербайджан может стать и транспортным окном для России, не исключаю, что может быть найден формат, при котором такая работа будет возможна. Судя по опыту Ирана, страна не пребывает в полной изоляции и все равно есть транспортные компании, которые готовы с Ираном работать. Российский рынок, все-таки, гораздо больше, поэтому интерес будет соответствующим.

Так что я уверен, что страны Южного Кавказа в том или ином варианте будут задействованы в различных маршрутах. Скорее всего, это будет не игра отдельной страны, а какое-то комплексное решение, куда будут входить Турция, Иран и среднеазиатские страны, в том числе и страны Южного Кавказа", - заключил Станислав Митрахович.

Махир Будагов