Миру грозит "продовольственная война"?

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в интервью La Stampa заявил о том, что сегодня необходимо создать защищенный коридор для транспортировки украинского зерна по морю. По его словам, в противном случае в мире произойдет "продовольственная война", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Итальянский министр заявил, что исследования в этой сфере показали, что существует лишь один способ преодолеть нехватку пшеницы и зерновых. Речь идет о создании защищенного коридора, который позволит транспортировать зерно.

Он добавил, что доставлять его наземным способом "очень сложно".

"В противном случае мы столкнемся не с простым продовольственным кризисом, а с продовольственной войной с неисчислимыми последствиями", - заявил Ди Майо.