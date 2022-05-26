Консорциум TAP установил экологически чистые конструкции в акватории Сан-Фока

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) недавно завершил установку экологически чистых конструкций в акватории Сан-Фока, препятствующих тралению на глубине менее 50 метров, сообщает Day.Az со ссылкой на консорциум TAP AG.

Как отмечается, эта деятельность является частью мероприятий по смягчению воздействия на окружающую среду, основанных на анализе состояния морского дна, где проводились работы по строительству трубопровода, и направлена ​​на защиту морской флоры и фауны. Сооружения построены для увеличения морского биоразнообразия за счет предотвращения незаконного траления.

TAP осуществлял деятельность в сотрудничестве с компетентными органами и в соответствии с имеющимися разрешениями. Используемые материалы улучшают морское биоразнообразие, улавливают CO2 и обладают лучшими структурными характеристиками, чем традиционный бетон.

Укладка конструкций проводилась в акватории Сан-Фока на глубине до 43 метров, в точке выхода из микротоннеля TAP.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.