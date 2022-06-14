Импорт некоторых видов дрожжей в Азербайджан будет облагаться таможенной пошлиной

Активные дрожжи, за исключением дрожжевых культур, сухих и пекарских дрожжей, будут облагаться 15-процентной таможенной пошлиной при импорте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес изменения в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин.