Азербайджан увеличил импорт газа

В январе-апреле нынешнего года Азербайджан импортировал 218 057,04 тысяч кубометров природного газа, что в годовом сравнении больше на 20,2%.

Как передает Day.Az, в Госкомстате сообщили, что стоимость газа, импортированного за отчетный период, составила 14 665,83 тыс. долларов США, что означает рост в 2,1 раза.

Сообщается, что 151 965,86 тыс. кубометров газа стоимостью 12 157,27 млн. долларов было импортировано за отчетный период из Туркменистана, а 66 091,19 тыс. кубометров стоимостью 2 508,56 тыс. долларов из Ирана.

Отметим, в прошлом году Азербайджан импортировал 510 564,9 тыс. кубометров газа стоимостью 19 385,42 тыс. долларов.