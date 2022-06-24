https://news.day.az/economy/1473724.html Микаил Джаббаров встретился с главой правления компании Masdar
Микаил Джаббаров встретился с главой правления компании Masdar
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром промышленности и высоких технологий ОАЭ, управляющим директором и гендиректором группы компаний ADNOC, председателем правления компании Masdar Султаном аль-Джабером.
Об этом, как передает Day.Az, написал Джаббаров в Twitter.
"В ходе встречи мы обсудили успешные экономические отношения между нашими странами, сотрудничество в области добычи нефти и газа, нефтехимических проектов, расширение партнерства по производству "зеленой" энергии", - говорится в публикации.
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