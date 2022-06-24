Микаил Джаббаров встретился с главой правления компании Masdar

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром промышленности и высоких технологий ОАЭ, управляющим директором и гендиректором группы компаний ADNOC, председателем правления компании Masdar Султаном аль-Джабером.

Об этом, как передает Day.Az, написал Джаббаров в Twitter.

"В ходе встречи мы обсудили успешные экономические отношения между нашими странами, сотрудничество в области добычи нефти и газа, нефтехимических проектов, расширение партнерства по производству "зеленой" энергии", - говорится в публикации.