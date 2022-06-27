Необходимо увеличить инвестиции в энергетику

Премьер-министр Италии Марио Драги отметил необходимость инвестиций в энергетический сектор с целью обеспечения независимости от энергоресурсов из России. Об этом он заявил в рамках проходящего в Германии саммита Группы семи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Даже когда цены на энергоносители снизятся, нельзя себе представить снова зависимость от России, как раньше. Ее нужно навсегда преодолеть, отметил Драги. "В нынешних условиях это означает в короткие сроки увеличение инвестиций в газовую инфраструктуру в развитых странах и не только", - добавил он.