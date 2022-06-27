Азербайджан может сыграть важную роль в качестве поставщика альтернативных энергоресурсов в Европу.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказали в МИД Словении.

"Энергетическая безопасность была ключевым вопросом для ЕС в течение значительного периода времени. Украинский кризис значительно ускорил дискуссии об энергоснабжении ЕС, и в настоящее время мы ищем способы уменьшить зависимость от российских источников энергии. Азербайджан, страна, которую мы считаем партнером, может сыграть важную роль в наших усилиях", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в МИД, Словения открыта для дальнейшего развития двусторонних отношений с Азербайджаном.

"Экономическое сотрудничество между Словенией и Азербайджаном до пандемии COVID-19 было относительно скромным. Оно было основано в основном на торговле, и преимущественно на экспорте товаров из Словении в Азербайджан. Товарооборот между двумя странами в 2021 году достиг 22,9 миллиона евро. В целом, проведенные в последние годы бизнес-форумы и взаимные визиты официальных лиц стран придали импульс развитию связей", - сказали в МИД.

Было отмечено, что Словения заинтересована в реализации совместных проектов с Азербайджаном в таких секторах, как "зеленые" технологии и переработка отходов, возобновляемые источники энергии, телекоммуникации и ИКТ, химическая и фармацевтическая промышленность, строительство и машиностроение.