В Нур-Султане пройдет 18-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан

Делегация во главе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым отправилась в Казахстан для участия в 18-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, которое состоится 5 июля в городе Нур-Султан.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в рамках заседания планируется рассмотреть работу, проделанную в период после 17-го заседания Межправительственной комиссии, обсудить сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной, логистической, промышленной и информационно-коммуникационной сферах, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и других сферах.

Отметим, сопредседателями Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Казахстаном являются с азербайджанской стороны министр энергетики Парвиз Шахбазов, с казахстанской - заместитель премьер-министра-министр торговли и интеграции Бахит Султанов.