SOCAR о рисках, связанных с быстрым понижением уровня Каспия

Уровень воды в Каспии значительно влияет на состояние морской фауны.

Об этом сказал во вторник вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халиг Мамедов на международной конференции, посвященной Каспийскому морю, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на мелководье, куда нет доступа судам, непросто заниматься исследованиями.

"Уровень Каспия быстро понижается, и если эта тенденция сохранится, то SOCAR столкнется с рисками в сфере проведения техобслуживания своего оборудования", - сказал Мамедов.

Вице-президент также сообщил, что у SOCAR есть стратегии по снижению вредных выбросов в атмосферу, декарбонизации.

"Мы стали первой крупной компанией, которая сделала первый шаг по снижению выбросов в атмосферу, и продолжим реализовывать проекты в этом направлении", - добавил Мамедов.