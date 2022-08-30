Kapital Bank открыл филиал имени Гусейна Джавида

Kapital Bank открыл новую точку обслуживания в Ясамальском районе Баку. Новый филиал "Гусейн Джавид" находится на пересечении проспекта Гусейна Джавида с улицами А. Хагвердиева и Ш. Мехдиева, недалеко от станции метро "Элмляр Академиясы" (напротив магазина Mothercare). Новый филиал имеет все необходимые возможности и условия для предоставления клиентам традиционных банковских услуг на высоком уровне.

Филиал "Гусейн Джавид" предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, возможность оплаты связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие банковские услуги.

Kapital Bank с 2015 года продолжает проект трансформации своей филиальной сети в Баку и регионах. За прошедший период более 70 филиалов были капитально отремонтированы и переехали в новые офисы, свыше 40 новых филиалов и отделений было введено в эксплуатацию. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется открытие новых филиалов и отделений, а также проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких столичных и региональных офисах.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 109 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.