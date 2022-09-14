«Азерпочт» выпустила почтовую марку по случаю 30-летия сотрудничества со Всемирным банком
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Почтовый оператор Азербайджана ООО "Азерпочт" выпустила почтовую марку по случаю 30-летия сотрудничества страны со Всемирным банком, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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