В Агдамский промпарк ожидается вложение резидентами более 50 млн манатов

В Агдамский промышленный парк со стороны резидентов ожидается вложение инвестиций в размере более 50 миллионов манатов и создание более 1000 рабочих мест.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе специальной сессии на тему "Инвестиционные возможности Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов" в Шуше, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, всего статус резидентов промышленных зон Азербайджана получили 108 хозяйствующих субъектов, из которых 70 уже действуют.

"В промзонах постоянными рабочими местами обеспечены более 10 тысяч человек. Кроме того, в первом полугодии 2022 года в промзонах было произведено товаров на 1,3 миллиарда манатов. Эта продукция экспортируется в Америку, Азию, Африку, Европу и страны СНГ, всего в более чем 50 стран мира", - сказал Нуриев.

Он подчеркнул, что в целях восстановления и возрождения Карабаха и развития его промышленного потенциала согласно соответствующим указам Президента Азербайджана были созданы Агдамский промышленный парк и экономическая зона Аразской долины.

"Агдамский промышленный парк был создан 28 мая 2021 года и занимает площадь 190 гектаров. В настоящее время здесь зарегистрировано девять резидентов. Ожидается, что эти резиденты вложат в промпарк более 50 миллионов манатов и создадут более 1000 рабочих мест", - сказал Нуриев.