Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 5 сентября 1,7 12 сентября 1,7 6 сентября 1,7 13 сентября 1,7 7 сентября 1,7 14 сентября 1,7 8 сентября 1,7 15 сентября 1,7 9 сентября 1,7 16 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0123 маната и составил 1,7058 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 5 сентября 1,6833 12 сентября 1,7139 6 сентября 1,6909 13 сентября 1,7220 7 сентября 1,6824 14 сентября 1,6996 8 сентября 1,6986 15 сентября 1,6945 9 сентября 1,7122 16 сентября 1,6989 Средний курс за неделю 1,6935 Средний курс за неделю 1,7058

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 5 сентября 0,0282 12 сентября 0,0280 6 сентября 0,0277 13 сентября 0,0268 7 сентября 0,0277 14 сентября 0,0274 8 сентября 0,0276 15 сентября 0,0284 9 сентября 0,0280 16 сентября 0,0282 Средний курс за неделю 0,0278 Средний курс за неделю 0,0278

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.