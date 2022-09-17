Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

5 сентября

1,7

12 сентября

1,7

6 сентября

1,7

13 сентября

1,7

7 сентября

1,7

14 сентября

1,7

8 сентября

1,7

15 сентября

1,7

9 сентября

1,7

16 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0123 маната и составил 1,7058 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

5 сентября

1,6833

12 сентября

1,7139

6 сентября

1,6909

13 сентября

1,7220

7 сентября

1,6824

14 сентября

1,6996

8 сентября

1,6986

15 сентября

1,6945

9 сентября

1,7122

16 сентября

1,6989

Средний курс за неделю

1,6935

Средний курс за неделю

1,7058

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

5 сентября

0,0282

12 сентября

0,0280

6 сентября

0,0277

13 сентября

0,0268

7 сентября

0,0277

14 сентября

0,0274

8 сентября

0,0276

15 сентября

0,0284

9 сентября

0,0280

16 сентября

0,0282

Средний курс за неделю

0,0278

Средний курс за неделю

0,0278

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

5 сентября

0,0933

12 сентября

0,0932

6 сентября

0,0933

13 сентября

0,0933

7 сентября

0,0932

14 сентября

0,0931

8 сентября

0,0932

15 сентября

0,0932

9 сентября

0,0932

16 сентября

0,0931

Средний курс за неделю

0,0932

Средний курс за неделю

0,0932