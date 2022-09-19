В Болгарии состоится церемония запуска трубопровода для транзита азербайджанского газа

Компания, управляющая интерконнектором Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транзит азербайджанского газа, собирается пригласить высокопоставленных заинтересованных лиц на церемонию открытия интерконнектора 1 октября, за день до парламентских выборов в Болгарии, передает Day.Az в понедельник со ссылкой на EURACTIV Bulgaria.

Как сообщается, в повестке дня Софии на октябрь возможна неофициальная региональная встреча по вопросам энергетики.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.