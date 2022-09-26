Порядок возмещения НДС гражданам в Азербайджане может измениться

Источник: Агентство международной информации Trend

Законопроект об увеличении суммы возврата части НДС потребителям направлен в Кабинет министров Азербайджана.

Об этом Trend сообщила в понедельник заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева, передает Day.Az.

"В законопроекте определены правила, связанные с увеличением суммы возврата части НДС потребителям", - сказала она.

Отметим, что на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Мусаева сказала, что со следующего года планируется увеличение суммы возврата части НДС потребителям.

Она подчеркнула, что цель этого заключается в стимулировании безналичных платежей.

Напомним, что в настоящее время сумма возврата части НДС потребителям составляет 15 процентов по безналичным платежам и 10 процентов - по наличным.

До сентября 2022 года потребителям, зарегистрированным на портале проекта "ƏDV geri al", было возвращено более 305,5 миллиона манатов по 732 105 401 кассовому чеку. Только за январь-август этого года по 303 851 384 чекам было возвращено более 133,6 миллиона манатов.