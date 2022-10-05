Республика Корея и Азербайджан намерены расширять сотрудничество в различных сферах экономики

Республика Корея и Азербайджан намерены в дальнейшем расширять сотрудничество в различных сферах экономики.

Об этом сказал посол Республики Корея в Азербайджане Ли Ин-Йонг на мероприятии по случаю празднования 30-летия корейско-азербайджанских дипломатических отношений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"За последние годы мы углубили сотрудничество в сферах энергетики и инфраструктуры. На данный момент мы реализуем проект "умного города" в Азербайджане", - сказал посол.

Он также отметил, что народы Азербайджана и Кореи имеет много национально-культурных сходств.