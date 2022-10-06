Азербайджанский газ может полностью изменить энергетическую отрасль Южной Европы

Источник: Агентство международной информации Trend

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) вместе с другой строящейся инфраструктурой может полностью изменить газовую отрасль Южной Европы, сказал Trend старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Джулиан Боуден, передает Day.Az.

"Это относительно небольшой интерконнектор, с первоначальной мощностью в 3 миллиарда кубометров в год, который может быть расширен до 5 миллиардов кубометров за счет строительства компрессорной станции. Это позволит напрямую поставлять азербайджанский газ из Греции в Болгарию", - отметил эксперт.

Боуден считает, что IGB следует рассматривать как часть общих изменений в регионе с точки зрения физической инфраструктуры, нормативных изменений и сотрудничества между региональными операторами системы передачи в каждой из стран.

"В этом контексте завершение строительства СПГ-терминала в Александруполисе на севере Греции в конце 2023 года имеет важное значение, поскольку он вместе с IGB будет использован для транспортировки газа на север, в Болгарию. В настоящее время наблюдается большой прогресс в строительстве на терминале, и выглядит реалистичным завершение работ на конец 2023 года. Мощность терминала составит более 5 миллиардов кубометров в год. Этот новый терминал, а также существующий греческий терминал в Ревитусе позволят транспортировать большое количество СПГ в Грецию и Болгарию. Вероятно, это ускорит расширение мощности IGB до 5 миллиардов кубометров", - добавил он.

Эксперт OIES отметил, что текущий спрос на газ в Греции составляет около 6 миллиардов кубометров в год, в Болгарии - 3,5 миллиарда кубометров в год.

"Данные два терминала (в Ревитусе и Александруполисе) позволят полностью удовлетворить этот спрос за счет СПГ. Если добавить трубопроводный газ из Азербайджана, то сейчас есть достаточно возможностей для импорта газа и его транспортировки в Болгарию и далее. Таким образом, со стратегической точки зрения мы видим здесь потенциал этих стран исключить или вытеснить весь российский газ из своих механизмов поставок", - сказал Боуден.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB будет подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая 2019 года в Болгарии. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров газа в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.