Экспорт по Южному газовому коридору увеличится как минимум в два раза до 2027 г.

В этом году Азербайджан увеличит общий объем экспорта газа до 22 миллиардов кубометров.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на II Азербайджано-турецком энергетическом форуме.

"А до 2027 года экспорт газа по Южному газовому коридору планируем увеличить как минимум в два раза. В этой связи обсуждаются планы по расширению мощностей трубопроводов TAP и TANAP. Все это требует больших объемов инвестиций", - сказал он.

Наджаф отметил, что SOCAR будет продолжать инвестировать в экономику Турции.

"До сегодняшнего дня SOCAR инвестировала в Турцию 17,7 миллиарда долларов. В этой связи стоит особо отметить нефтеперерабатывающий завод STAR, нефтехимический комплекс Petkim и TANAP", - сказал президент SOCAR.