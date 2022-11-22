В преддверии 22 Ноября - Дня работника юстиции - АВВ запускает новую кредитную кампанию. В рамках данной кампании, которая продлится до 3 декабря, работникам юстиции предоставляется возможность получения кредита наличными на более выгодных условиях.

Условия кредита:

• Сумма - до 35 000 манатов

• Срок - до 60 месяцев

• Комиссия - 0%

• Страховой взнос - 0%

• Годовая процентная ставка - от 12,9%

Кредиты наличными, предназначенные для удовлетворения различных потребностей клиента, доступны во всех филиалах банка АВВ. Для приобретения кредита достаточно предоставить удостоверение личности, обратившись в любой филиал банка. Для избежания очередей, можно воспользоваться услугой Randevu на сайте банка. Также возможно получить кредит, не посещая банк, посредством онлайн заказа в приложении АВВ mobile либо же в соответствующем разделе сайта банка ABB.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.