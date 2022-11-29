«Черный понедельник» на нефтяном рынке: с чем связано снижение цен?

В понедельник цены на нефть марки Brent значительно упали - на 2,83 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составили 82,65 доллара за баррель. Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light понизилась на 2,85 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,03 доллара за баррель. А стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,9 доллара, составив 49,94 доллара за баррель.

Как сказал Trend во вторник азербайджанский эксперт по вопросам энергетики Ильхам Шабан, понедельник на этой неделе участники рынка фактически называют "черным понедельником", передает Day.Az.

Он напомнил, что цены на нефть марки Brent достигли 139 долларов за баррель в марте этого года, в июне цены были выше 125 долларов за баррель, а с августа наблюдалось снижение цен. В ноябре баррель нефть продавался за 95 долларов.

"Тем не менее в первый день ноября цены на нефть превысили 99 долларов. На спад цен на нефть повлияли несколько факторов. Первый из них связан с последними событиями в Китае. Так, в этой стране в трех индустриальных городах введены жесткие ограничения в связи с COVID-19. Индустриальные объекты не действуют, люди не работают. Во-вторых, компания CNPC вчера объявила о значительном увеличении добычи нефти и газа в годовом исчислении. Это было воспринято участниками рынка как сигнал о снижении импорта нефти и газа Китаем. В-третьих, ряд финансовых институтов вносит корректировки в свои прогнозы, то есть снижает прогнозы по темпу роста мировой экономики в 2023 году. Естественно, при невысоком темпе роста экономики снижается и спрос на энергоносители, и это автоматически приводит к соответствующим изменениям в ценах на энергию", - сказал эксперт.

Кроме того, по словам Ильхама Шабана, 5 декабря вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской экспорт нефти российского производства.

"Также обсуждается вопрос максимальной цены на российскую нефть. Все эти шаги воспринимаются участниками рынка как факторы, снижающие цены на нефть. Поэтому сейчас они стараются продать как можно больше нефти, так как в будущем цены могут быть ниже. Цены на фьючерсы уже показывают снижение на 50-60 центов за баррель. В целом ситуация после 5 декабря остается неопределенной для участников рынка. Если даже цены на нефть останутся в коридоре 80-85 долларов за баррель, на конец года они будут на 45-47 процентов больше средней цены в 71 доллар за баррель в прошлом году. На следующий год цены на нефть прогнозируются в 90-95 долларов за баррель", - заключил он.

Отметим, что после снижения в понедельник мировые цены на нефть во вторник растут, так как рынки оценивают вероятность сокращения добычи ОПЕК+.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,12 процента, до 86,48 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 2,72 процента, до 79,34 доллара.