В Азербайджане вводятся новые правила регулирования продовольственного рынка.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенных изменениях в закон "О защите прав потребителей", которое было вынесено на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и аграрной политике.

Согласно предложенным изменениям, в целях разработки и реализации необходимых мер по обеспечению продовольственной безопасности населения органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, ежегодно составляется продовольственный баланс в порядке, устанавливаемом органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Для составления продовольственного баланса ежемесячные сведения о производстве сельскохозяйственной продукции фермерами, а также о теплицах, в которых выращивается данная продукция, холодильных складах и элеваторах, в которых она хранится, должны быть внесены в информационную систему до 10 числа следующего месяца по форме, определенной органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти. Лица, не представившие указанные данные, привлекаются к административной ответственности в установленном законом порядке.